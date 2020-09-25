تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تجمهر مجموعة من الشباب حول فتاة أجنبية، وأوضحوا أن المقطع صُور في كورنيش جدة أثناء احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سلوك بعض الشباب الذي ظهروا وهم يتحرشون بالفتاة لفظيًا ويتجمهرون حولها في سلوك غريب عن المجتمع السعودي، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.

فيديو متداول لمجموعة شباب تجمهروا حول فتاة أجنبية في كورنيش جدة!!

pic.twitter.com/jnKzm8RzLC — GDOSE (@GorgeousDose) September 23, 2020

ويظهر مقطع الفيديو عشرات الشباب الذين تجمهروا حول فتاة أجنبية كانت تسير بشعرها الأصفر وملابسها المحتشمة على كورنيش جدة في إحدى الفعاليات، ويقوم عدد من الشبان بملاحقتها والتحرش بها لفظيا بينما تُحاول السير قدما للتخلص من هذه الورطة.

واستنكر المغردون هذا السلوك الذي يتنافى مع الآداب العامة، بينما شبههم آخرون بالرجال الذين لم يروا أنثى في حياتهم، مُطالبين السلطات بوضع حد لهذه التصرفات ومُحاسبتهم.