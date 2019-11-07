تخلت عن زوجها وتزوجت 3 رجال دفعة واحدة ويطيعونها في كل ما تقوله

تزوجت امرأة أوغندية 36 عاما من ثلاثة رجال دفعة واحدة بعد أن وصفت “​الزواج​ الأحادي” بأنه “فاشل”.

وتواجه آن غريس أجوتي خلافات عديدة مع محيطها الرافض فكرة زواجها الأمر الذي أدى إلى نبذها من القبيلة التي تنتمي إليها وطردها وأزواجها من منطقتهم.

وردت أجوتي قائلة في صحيفة صنداي فيجن إن زوجها السابق “كان عديم الجدوى ومحبط للغاية”، وتابعت “بقيت المعيل له. عندما تركته، بدأت أبحث عن شخص مميز،قررت الزواج من ثلاثة”.

واحتشد مؤخرًا أهل القرية لطرد أزواج أجوتي الثلاثة من القرية وهم: ريتشارد أليش، وهو رجل شرطة أرمل ومتقاعد، وجون بيتر أولوكا، وهو فلاح ميسور، ومايكل إنياكو رجل عازب.

ويعيش الأزواج الثلاثة في أكواخهم الخاصة في مجمع يضم ستة أكواخ تمتلكها أجوتي. ويجتمعون معا للأكل، ويطيعونها في كل ما تقوله.

تجدر الإشارة إلى أن أغوتي، التي تكسب رزقها عن طريق بيع لحم البقر المطبوخ، حامل الآن في شهرها السادس بطفلها الرابع وليس واضحا من هو والد الطفل.