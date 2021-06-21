كشفت وسائل إعلام مصرية عن إحالة البلاغ المقدم من المحامي ” هاني سامح ” ضد الداعية ” محمد حسين يعقوب ” إلى نيابة أمن الدولة العليا .

وذلك بعد تحقق الجهات المختصة في البلاغ الذي اتهم محمد حسين يعقوب بالزواج من أكثر من 20 فتاة عذراء واستغلالهم وغسيل أموال بالملايين .

كما طالب البلاغ أيضا بالتحقيق مع يعقوب في ممارسته للدعوة بدون ترخيص بعد شهادته في قضية دواعش إمبابة ولإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف .

وكان قد جاء في نص البلاغ المقدم من المحامي هاني سامح : ” تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة ” .

وأضاف : ” وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة المجرم الإخواني محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته ” .