تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا نادرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مرحلة الطفولة وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي توافق اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس.

وقد تم تداول الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارات التهنئة لولي العهد بمناسبة ذكرى مولده.









يذكر أن ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان من مواليد 15 من ذي الحجة 1405 هـ الموافق 31 أغسطس 1985م.

وكان قد حرص رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على توجيه رسالة للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى ميلاد حيث غرد على حسابه بموقع “تويتر” كاتبا:”مثل هذا اليوم 31 أغسطس ولد سيدي حفظه الله كاتب التاريخ وصانع الحاضر وراسم المستقبل”.

في مثل هذا اليوم ٣١ اغسطس ولد سيدي حفظه الله كاتب التاريخ وصانع الحاضر وراسم المستقبل … هناك قله من يمرون على العالم فيغيروه وسيدي منهم … يارب حقق كل أمانيه لشعبه وبلده وأسعده وأدم له العز والتوفيق pic.twitter.com/bCD26zHJHt — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 30, 2021

وأضاف أن هناك قلة من يمرون على العالم فيغيروه، وأن سمو ولي العهد واحد منهم ، ساءلا الله عز وجل أن يحقق كل أمانيه لشعبه وبلده وأسعده، وأن يديم له العز والتوفيق.

حفظك الله ورعاك سيدي pic.twitter.com/WOooFKgKAl — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 30, 2021

بدورها نشرت احلام تغريدة بمناسبة هذه المناسبة قالت فيها: “ومن سلمان خذ ت العزم والتأييد شبيه معزي عزالله الزمن بك جاد”.

ومن سلمان خذ ت العزم والتأييد

شبيه معزي عزالله الزمن بك جاد#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/ktk9NM6U3Z — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) August 30, 2021