نشر مصمم الأزياء اللبناني ” زهير مراد ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشف من خلاله عن تدمير كامل بدار الأزياء الخاصة به .

وذلك من جراء الانفجار الهائل الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس الثلاثاء .

وعلق زهير مراد على الفيديو معبرا عن حزنه الشديد بما حدث قائلا : ” قلبي انكسر .. لا أستطيع التوقف عن البكاء .. جهود سنين ضاعت في دقيقة .. شكرا لله علي كل شئ ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيه بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن من بينهم ” أنغام ” و ” سعد لمجرد ” و ” أروى جودة ” على الفيديو معربين عن دعمهم ومساندتهم وتعاطفهم معه .