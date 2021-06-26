كشف ” محمد أنور عصمت السادات ” نجل شقيق الرئيس المصري ” محمد أنور السادات ” عن تعرض السيدة ” جيهان السادات ” زوجة الرئيس الراحل لأزمة صحية شديدة استدعت نقلها إلى أحد المراكز الطبية خلال الأيام الماضية .

وأشار محمد أنور عصمت السادات إلى أن الحالة الصحية لجيهان السادات حرجة للغاية والزيارة ممنوعة عنها تماما حيث أنها تمكث حاليا بغرفة العناية المركزة ولا أحد يدخل غرفتها إلا الأطباء المعالجين لها .

وطالب من الشعب المصري بالدعاء للسيدة جيهان السادات بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الوعكة الصحية مقدما الشكر أيضا إلى الطاقم الطبي الذي يتابع حالتها لما يقدمونه لها من رعاية طبية .