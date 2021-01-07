أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تجميد حساب الرئيس الأميركي، مساء الأربعاء، لمدة 12 ساعة، فيما قام بحذف تغريدات دونالد ترامب.

ويأتي ذلك بعد إعلان “تويتر” أنه سيتخذ إجراءات حيال التغريدات الداعية للتهديدات والعنف، مع اقتحام مئات المحتجين مبنى الكونغرس، الأربعاء.

وذكر تويتر في بيان: “نقيد إلى حد بعيد التفاعل مع تغريدات مصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا بسبب مخاطر العنف”.

وأضاف “هذا يعني أن تلك التغريدات المصنفة لن يتسنى الرد عليها أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها”.

وفي وقت سابق، حذفت فيسبوك ويوتيوب، التابعة لمجموعة ألفابت، تسجيلا مصورا للرئيس دونالد ترامب واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، بينما طالب المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكونغرس بالانصراف.