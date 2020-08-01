أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنّه سيحظر استخدام “تيك توك” في الولايات المتحدة، وهو تطبيق تشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليّات تجسّس عبره لحساب الاستخبارات الصينيّة.

وقال ترامب للصحافيّين على متن الطائرة الرئاسيّة “اير فورس وان”، إنّه “في ما يخصّ تيك توك، نحن سنعمل على حظره في الولايات المتحدة”.

ويُحقّقو تطبيق “تيك توك” رواجًا كبيرًا لدى المراهقين خصوصًا بفضل فيديوهاته الطريفة المتمحورة بشكل كبير على الرقص والموسيقى. وتعود ملكيّته إلى مجموعة “بايت دانس” الصينيّة ويقرب عدد مستخدميه من المليار حول العالم.

ويبدو ان قرار ترامب المرتقب سيجبر عملاق الإنترنت الصيني “بايت دانس” على التخلي عن أنشطة تطبيق “تيك توك” بينما يجري مشترون محتملون من بينهم شركة مايكروسوفت محادثات لشراء التطبيق الشهير.

وامتنعت “بايت دانس” و”مايكروسوفت” ووزارة الخزانة الأميركية، التي تترأس اللجنة الحكومية التي تراجع ملكية بايت دانس لتيك توك، عن التعقيب.

وقبل أيام طالب عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري إدارة ترامب بتقييم احتمال تدخل تطبيق “تيك توك” في الانتخابات الأميركية.

واستشهد ماركو روبيو وتوم كوتون ومشرعون آخرون، في رسالة إلى عدد من الأجهزة الأمنية، بمزاعم الرقابة التي يفرضها “تيك توك” على المحتوى الحساس، بالإضافة إلى محاولات مزعومة من بكين للتلاعب بالمناقشات السياسية على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.