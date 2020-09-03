نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” روى من خلالها عن قصة زواجه ومروره في ذلك الوقت بضائقة مالية دفعته إلى إستلاف أموال من أحد أصدقائه وبيع ذهب والدته .

فكتب في تغريدته : ” والله ما كذبت في حرف .. ويوم جيت أتزوج بعت ذهب لأمي وتسلفت من صديق وفي ١٠٠ الف ريال .. وأول سنتين مع زوجتي بسيارة صني مصروفة من الشغل موديل ٢٠٠٨ .. كل دفعتي واللي حولي يعرفون الكلام هذا زين وماهو عيب ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” والله جربت كل متع الحياة ما وجدت ألذ وأسعد وأريح من عمل الخير .. فرحة الإنسان لا تقدر عندي بثمن .. لا تبخلو علي بقصص فيها خير والواحد يساهم قد ما يقدر أنا منكم .. تراي كنت أحسب كم في جيبي قبل أدخل ماما نوره وأطلب عصير صغير على الميزانية ” .

وعن زوجته كتب تركي آل الشيخ قائلا : ” صبرت على وأنا من يصبر علي وربت عيالي وما تطلب إذا جاها شي حمدت ربها وإذا ماجاها شي صبرت .. بنت مربيها ناصر الداود وش بتكون .. يكفي إنها متحملتني ” .

والله ماكذبت في حرف … ويوم جيت اتزوج بعت ذهب ل امي وتسلفت من صديق وفي ١٠٠ الف ريال … واول سنتين مع زوجتي بسياره صني مصروفه من الشغل موديل ٢٠٠٨م … كل دفعتي والي حولي يعرفون الكلام هذا زين وماهو عيب — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 3, 2020

والله جربت كل متع الحياة … ما وجدت اللذ وأسعد واريح من عمل الخير … فرحة الانسان لاتقدر عندي بثمن لاتبخلو علي بقصص فيها خير … والواحد يساهم قد مايقدر انا منكم … تراي كنت احسب كم في جيبي قبل ادخل ماما نوره واطلب عصير صغير على الميزانية وقطه ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 3, 2020