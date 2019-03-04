تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الوحدة ورئيسًا لهيئة أعضاء الشرف رسميًا

أعلن نادي الوحدة منح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، الرئاسة الفخرية للنادي، وتعيينه رئيسًا شرفيًا لهيئة أعضاء الشرف.



وذكرت الإدارة في بيانها:” إن قبول معاليه يعد أكبر أنواع الدعم للنادي على الإطلاق دعماً منه لأهل مكة الحبيبة وللنادي، وحرصاً أن يكون خيره لأبناء بلده وأن لن يجد أفضل من مكنة ونادي الوحدة ليقدم لهم الدعم اللازم مكرراً مقولته التاريخية “الوحدة في قلبي”.

وحل الوحدة في المركز الرابع من حيث الأندية الأكثر حصولًا على الدعم من الهيئة العامة للرياضة إبان تولي تركي آل الشيخ رئاستها خلفًا لكل من الأهلي والهلال والاتحاد.