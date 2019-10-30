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تركي آل الشيخ يرد ساخرا على مذيع قناة الجزيرة : ” بعطيك مايوه وتطب في النافورة “

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سخر ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية من مذيع قناة الجزيرة القطرية الإعلامي ” جمال ريان ” بعد ان نشر ريان تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن تركي آل الشيخ يسأل فيها متابعيه عن رأيهم عنه .

فكتب جمال ريان في تغريدته : ” ما هو رأيكم ب تركي آل الشيخ هذا الرجل المقرب جدا جدا جدا من الأمير محمد بن سلمان .. رجاء بدون تجريح ” .

  ليرد تركي في تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” قائلا : ” وحشتنا جمال .. أخبارك ورأى الشبك ؟ زهق صح .. أنا رايي في تركي آل الشيخ إنه سيىء .. هل تعتبر سيىء تجريح ؟ ” .

وأضاف تركي آل الشيخ في تغريدة أخرى له ساخرا من جمال ريان : ” جمال مطلوب في موسم الرياض .. مو معقول كله سعادة .. لازم وجه ودر ونكد .. بعطيك ميوه وتطب في النافورة وش رايك ؟ .. وأوعدك ما يكون فيه تجريح من أهل الرياض ” .

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