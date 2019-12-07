تركي آل الشيخ يعلن عن إطلاق بطولة كأس العالم للعبة القتال “بابجي” في موسم الرياض

كشف المستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه عن انطلاق بطولة كأس العالم للعبة القتال ”بابجي“‪pubg‬ في الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض.

جاهزين للمتعة والإثارة ومساندة أبطال السعودية في بطولة ببجي العالمية؟!

مع أبطال سعوديين تأهلوا وراح يقابلون نجوم العالم في اللعبة.. ننتظركم ١٢-١٤ ديسمبر.

وراح ننقل مباراة الهلال والترجي على أضخم الشاشات.

احجزوا تذاكركم 🔥https://t.co/61mm5w3UZR pic.twitter.com/SyT5UgGfH2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 6, 2019

ونشر “آل الشيخ”، عبر حسابه على “تويتر”، منشورا قال فيه:”‏جاهزين للمتعة والإثارة ومساندة أبطال السعودية في بطولة ببجي العالمية؟!، مع أبطال سعوديين تأهلوا وراح يقابلون نجوم العالم في اللعبة.. ننتظركم ١٢- ١٤ ديسمبر، وراح ننقل مباراة الهلال والترجي على أضخم الشاشات“.

وفي سياق متصل، قال الحساب الرسمي للعبة في منشور على تويتر: ”على جميع عشاق بابجي الاستعداد وتجهيز الدروع.. حيث سوف يقام كأس العالم ببجي موبايل تشمل 32 فريقًا من حول العالم يتنافسون ويعيشون التحدي في بطولة كأس العالم لتحدي بابجي موبايل وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الممتعة والفريدة من نوعها“.