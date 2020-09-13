نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار ” تركي آل الشيخ ” قصيدة مدح وحب للرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

فكتب تركي آل الشيخ في القصيدة التي جاءت باللغة المصرية الدارجة وأرفقها بصورة تجمعه بالرئيس المصري قائلا : ” شيم الرجال صدق الوعود اتحدى ماعرفشي المحال .. قال مستحيل الخوف يعود وماخفشي على عمره ومازال ” .

وتابع : ” ماشي في طريق بر الأمان وفي ضهره مصر وأهلها .. إنجاز ورا إنجاز يبان للنور ومصر يا بختها .. بأولادها وبقائد زعيم عارف وحاسب خطوته .. الله يزيد الخير يديم على شعب مصر فرحته ” .