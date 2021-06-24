أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فرص لمشاركة الموهوبين في مبادرة لاكتشاف المواهب والمشاريع المميزة في مجالات مختلفة.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “اللي عنده موهبة أو مشروع مميز في مجالات مختلفة تراك مطلوب بالمواسم فرصتكم الآن للمشاركة في فعاليات ومواسم السعودية”.

أكثر من 14 مليون زيارة لمنصة مطلوب في 24 ساعة وأكثر من ١٥٠ الف طلب وتسجيل



المواهب وأصحاب المشاريع الفرصة متاحة و تراك #مطلوب_بالمواسم والفعاليات السعودية



التسجيل مستمر وجاهزين ندعمكم https://t.co/scTZVQI7cx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 23, 2021

وفي وقت لاحق كشف آل الشيخ عن عدد كبير من الطلبات التي تم تسجيلها عبر المنصة حيث كتب في تغريدة جديدة: “أكثر من 14 مليون زيارة لمنصة مطلوب في 24 ساعة.. وأكثر من ١٥٠ الف طلب وتسجيل”.

وتابع “المواهب وأصحاب المشاريع الفرصة متاحة و تراك #مطلوب_بالمواسم والفعاليات السعودية”.

وكانت “الهيئة العامة للترفيه” قد أعلنت أواخر مايو الماضي عودة الفعاليات الترفيهية في المملكة، وفقاً لبروتوكولات للوقاية من “كوفيد 19″، حددتها في دليلِ شامل أطلقته عبر منصاتها الإلكترونية، وتتضمن اشتراطات خاصة بالمنظمين والزوار لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند إقامة الفعاليات.

وفي فبراير عام ٢٠١٩ أطلقت وزارة السياحة السعودية ما يعرف باسم “مواسم السعودية” وهو برنامج يتضمن 11 موسمًا سياحيًا تغطي أغلب مناطق المملكة، تم العمل على إنتاج البرنامج بواسطة لجنة عليا يترأسها الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بالإضافة إلى وزارة الثقافة، الهيئة العامة للترفيه، الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.