حرص تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على توجيه التهنئة الى الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.، بمناسبة زواج ابنته فاطمة.

وكتب تركي ال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “اهداء لأخي الكبير سمو الشيخ طحنون بن زايد بمناسبة زواج بنتي الشيخه فاطمه بنت طحنون بن زايد .. جعل الله ايامكم في بلدي الامارات الغاليه كلها أفراح ومسره … من سعودي بقلب إماراتي”.

بدورها علقت الفنانة الاماراتية احلام على تغريدة تركي ال الشيخ وكتبت: “الف مبروك للشيخ طحنون بن زايد زواج الغاليه الشيخه فاطمه بنت طحنون بن زايد ربي بحفظهم ويتمم عليك وعساك ذخر با الغالي يا بوناصر ومحبتك وااااصله”.

الف مبروك للشيخ طحنون بن زايد زواج الغاليه الشيخه فاطمه بنت طحنون بن زايد ربي بحفظهم ويتمم عليك وعساك ذخر با الغالي يا بوناصر ومحبتك وااااصله https://t.co/Y2CyD8sC0O — A H L A M (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

وكان قد احتفل الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان حفيد رئيس دولة الإمارات بزفافه من ابنة عمه الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد محدود من الشخصيات بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا .

وقدم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، تهانيه للعروسين وشارك في الزفاف عبر التواصل المرئي كما قدم ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، تهنئته للعروسين عبر الاتصال المرئي .

وقال عبر حسابه على ” تويتر ” : أبارك لابني الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة وابنتي الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد زواجهما الميمون، وأتمنى لهما حياة سعيدة ..سررت بالتواصل المرئي بهذه المناسبة الطيبة مع أهل العروسين.. وأسأل الله تعالى أن يبارك للجميع بالخير والفرح والسرور .