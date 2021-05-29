تداولت تقارير إسرائيلية أخبارا حول تواجد إبنة شقيقة ” إسماعيل هنية ” رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أحد المستشفيات بتل أبيب للعلاج منذ فترة .

ووفقا لصحيف ” معاريف ” الإسرائيلية فإن المتحدثة بإسم مستشفى أيخيلوف أكدت على صحة ما تم تداوله وأن إبنة شقيقة إسماعيل هنية التي تبلغ من العمر 17 عاما كانت تعالج بالمستفى من مرض السرطان .

وقالت : ” الفتاة المصابة بالسرطان عولجت في تل أبيب وتلقت علاجا جيدا بغض النظر عن هويتها ” .

كما أشارت القناة الإسرئيلية الـ 12 إلى أن الفتاة كانت قد أقامت لمدة شهر في المستشفى وخضعت لعملية زرع نخاع شوكي .

وأضافت أنها نقلت للعلاج بالتزامن مع التصعيد العنيف الذي بدأ في العاشر من شهر مايو الجاري بين حماس والقوات الإسرائيلية قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الإسبوع الماضي .