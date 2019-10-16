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تستدرج ضحاياها إلى منزلها لممارسة الدعارة وتبتزهم بمساعدة شقيقها وأمها!

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تستدرج ضحاياها إلى منزلها لممارسة الدعارة وتبتزهم بمساعدة شقيقها وأمها!

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة القصاع في العاصمة السورية دمشق بأن امرأة تدعى ( ر . ي ) تمارس أعمال غير أخلاقية واحتالت عليه بمبلغ مالي.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أنه تم إلقاء القبض المدعى عليها وتبين أنها تحمل هوية مزورة باسم ( ر. ي ) وبالتحقيق معها اعترفت بتزوير نسبتها واسم والدتها بمساعدة احد معقبي المعاملات مقابل المنفعة المادية والجسدية.

كما اعترفت أنها تستدرج الزبائن من عدة أماكن لممارسة الجنس معهم ، وتقوم بحجز حريتهم بالاشتراك مع شقيقها ووالدتها حيث تقوم باصطحاب الزبون الى منزلها ليمارسا الجنس ثم يدخل شقيقها ووالدتها عليهما بغتة ويتم تهديده بالقتل إذا لم يتزوجها أو يبصم على أوراق فارغة، ثم يقومون بابتزازه لاحقاً بالأوراق التي بصم عليها ويأخذون ما بحوزته من أموال كي لا يتعرض للفضيحة أمام عائلته .

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