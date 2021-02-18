تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامي المصري ” عمرو أديب ” تم التقاطها له لحظة خروجه من المستشفى إثر تعرضه لحادث سير .

وظهر عمرو أديب في الصورة التي لم يبدو بها بملامح واضحة لالتقاطها من الخلف برفقة زوجته الإعلامية ” لميس الحديدي ” .

وأشار المتابعون في تعليقاتهم على الصورة أن ظهور عمرو أديب وهو يسير على قدميه يعني أنه يتمتع بصحة جيدة .

وعلى جانب آخر كان قد خرج الطبيب المعالج له بتصريحات صحفية كشف من خلالها عن استقرار الحالة الصحية لعمرو أديب بعد إجراء الإسعافات الأولية له وعدم وجود أى دواعى تستوجب بقائه فى المستشفى .

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب كان قد تعرض مساء أول أمس الثلاثاء لحادث سير على طريق دهشور .