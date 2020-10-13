خرج رجل دين موال للنظام الإيراني بتصريحات له يوم أمس في بث مباشر على قناة القرآن الكريم الإيرانية أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث تحدث رجل الدين حول الثورة التي قادها روح الله الخميني عام 1979 مشيرا إلى إنها شوهدت منذ ولادة النبي محمد وأن الملك جبريل تحدث عن هذه الثورة .

فقال : ” لقد شوهدت الثورة الإسلامية في إيران منذ ولادة الرسول محمد .. أول خبر سار في تاريخ الإسلام هو الثورة الإسلامية ” .

وتابع : ” جبريل كان قد بشر السيدة فاطمة الزهراء بعد وفاة والدها بنبأ الثورة الإسلامية الإيرانية وهو الأمر الذي قلل من حزنها على فراق والدها ” .

الأمر الذي أثار سخرية المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي من تصريحات رجل الدين الإيراني وانتقادهم له ولهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني التي سمحت ببث ما قاله .

كما وصفوا ما حدث بإنه عملية تشويه للدين بشكل علني وابتذال وتلاعب في معتقدات الناس .