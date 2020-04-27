خرج مفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور ” علي جمعة ” بتصريحات له في برنامج ” مصر أرض الأنبياء ” على التلفزيون المصري عن بناء الأهرامات والتي أثارت جدلا كبيرا .

حيث قال علي جمعة أن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وعلم التحنيط وأن تمثال أبو الهول الشهير بُني تجسيدا له .

وأضاف إنه بعد إجرائه دراسة وافية وجد أن هناك أقاويل تشير إلى أن سيدنا إدريس هو نفسه أوزوريس الذي تتحدث عنه البرديات الفرعونية .

وعلى صعيد آخر خرج عالم الآثار المصري ” زاهي حواس ” للرد على تصريحات علي جمعة في بيان له قال فيه بأن أغلب ما قاله جمعة هو ترديد لما كتبه الدكتور سيد كريم في كتاب له باسم ( لغز الحضارة المصرية ) .. وأن كل ما جاء في الكتاب عبارة عن تخيلات بعيدة عن العلم .

وتابع حواس مؤكدا بإنه يمتلك الأدلة الكاملة عن أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم وأن الذي غير البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري .. ولدينا أقدم بردية عُثر عليها إلى الآن وهي بردية ” وادي الجرف ” التي يتحدث فيها رئيس العمال (مرر) عن بناء هرم خوفو .

وعن أبو الهول وصف زاهي حواس ما قاله علي جمعة عنه بإنه خطأ فادح لأن كل الأدلة العلمية تشير إلى أن أبو الهول يعود إلى عهد الملك خفرع وأن نحته تم كي يظهره في شكل حورس وهو يتعبد إلى الإله رع .

ووجه زاهي حواس رسالة للدكتور علي جمعة قائلا : ” أنا أقدره على المستوى الشخصي ولكن عندما يتحدث عن الآثار فأقول له بصدق وقوة ووضوح قف وتراجع عن هذه الأقاويل الغير علمية التي يرددها غير المتخصصين ” .