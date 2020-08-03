خرج ” مالك أوباما ” الأخ الأكبر وغير الشقيق للرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” بتصريحات مثيرة للجدل عن شقيقه في حوار له مع صحيفة ” نيويورك بوست ” عبر تطبيق سكايب من منزله في كينيا .

وذلك للترويج لكتابه الجديد ” Big Bad Brother From Kenya ” الذي يتكون من 435 صفحة وطرحه لأول مرة على أمازون في 11 من شهر يوليو بعد قضائه ل 22 عاما في إعداده .

حيث وصف مالك أوباما البالغ من العمر 62 عاما شقيقه بإنه بارد وقاس وإنه بعد ما صار غنيا أصبح متكبرا .

وأضاف أن الرئيس الأمريكي السابق من الأشخاص الذين يريدون أن يقدسهم الآخرون وأنه لا يعتبره مقدسا ولا يريد ذلك فقال : ” أنا أخوه الأكبر لذا لن أفعل ذلك ” .

وأشار مالك في حديثه إلى دعمه للرئيس الأمريكي الحالي ” دونالد ترامب ” بنسبة 110% لكونه يراه جريئا ولا يخاف وليس مزيفا على حد قوله .

يذكر أن مالك وباراك أوباما لديهما نفس الأب ” باراك حسين أوباما الأب ” الذي توفي في حادث سيارة العام 1982 .

والتقى الأخوان غير الشقيقين للمرة الأولى في عام 1985 عندما كان باراك يبلغ من العمر 24 عاما وأصبح لديهما علاقة وثيقة لسنوات إلا أنها توترت بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية .