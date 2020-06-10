تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تصريحا قديما ل ” ماري آن ترامب ” والدة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” .

والتي تحدثت فيه ماري عن إبنها واصفة إياه ببعض الصفات القاسية وتمنت ألا يخوض العمل في المجال السياسي .

وجاء في التصريح الذي أرفق بصورة تجمعهما : ” نعم .. إنه أحمق ولا يتمتع بشيء من الحكمة ولا بأي من المهارات الاجتماعية .. لكنه إبني ” .

وتابعت : ” أتمنى فقط ألا يخوض مجال العمل السياسي .. سيكون عبارة عن كارثة ” .