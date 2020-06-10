تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تصريحا قديما ل ” ماري آن ترامب ” والدة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” .
والتي تحدثت فيه ماري عن إبنها واصفة إياه ببعض الصفات القاسية وتمنت ألا يخوض العمل في المجال السياسي .
وجاء في التصريح الذي أرفق بصورة تجمعهما : ” نعم .. إنه أحمق ولا يتمتع بشيء من الحكمة ولا بأي من المهارات الاجتماعية .. لكنه إبني ” .
وتابعت : ” أتمنى فقط ألا يخوض مجال العمل السياسي .. سيكون عبارة عن كارثة ” .
ههههههههههههههههه
الولية هذه بتحكي صح هههههههههههههههههه انه لا يجيد التواصل الاجتماعي والسير في طرق الارض مستهديا بعلائم السماء ونجومها !!! عادى الشيعة وقتل منهم رجال غدرا ، وحاصر شيعة ايران وأغلبهم غلابة بعيدا عن السياسة حالهم حال كل الشعوب الاسلامية المنكوبة ، وسرق ابتزازا فلوس الغلابة والأيتام المسلمين من سلومي الاهبل وابنه صرصورة ديسكو تمليس ، وما فاهم ان الله رفع السماء ووضع الميزان ، وأمر ان لا تطغى في الميزان وان نقيم الوزن بالقسط ولا نخسر الميزان ……. وراح أعطى للقدس لليهود وحدهم ، ووقف يفاخر انه سلومي الاهبل وغيره من الزعماء البلاعيص العرب والمسلمين وشعوبهم النشامى ما فتحوا فمهم !! فسلط عليه ما لا يحتسب من بلاوي ، فحتى مشكلة الأسود وما تبعها سببها مقدسي مسلم اتصل بالشرطة فصارت الكارثة !!!! وغيرها أخريات وراح تتدمر امريكا من وراه لا بل حتى حلفائها من نحنحياهو وصولا الى ما اعرف منو هههههههههههههه ( او اعرف بس اغلس ههههههههههه) لا حل الا ان يلطم ويتوب ويطبر ترامبو هذا هههههههههههههههههههه والا راح تصير مصائب الو ومن يعترف به كرئيس او يماشيه ، والمصيبة بنته ايفانوكا ارتدت عن دينها وصارت يهودية بدل ما تصير مسلمة ههههههههههههههه ولأجل الولية امه حتى ترتاح في قبرها ان مستعد ان اعلمه كيف يصلح الأمور قبل ما تقع الفاس بالرأس ههههههههههههه وهل هي بعدها ستقع ؟ ما وقعت وخلاص ههههههههههههههههه
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