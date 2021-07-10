كشف ” بيومي مصطفى ” محامي ” حسين حبيب ” والد الفنان حسام حبيب في تصريحات له لبرنامج ” ET بالعربي ” عن نية موكله رفع دعوى قضائية ضد الجهة التي قامت بتسريب تسجيل صوتي له مؤخرا ويقصد بهذه الجهة الإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” .

حيث أثار هذا التسجيل حالة من الجدل وضجة كبيرة في الفترة الماضية حيث تحدث من خلاله والد حسام حبيب عن نية نجلة في الزواج سرا على زوجته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” من أجل إنجاب أطفال واستغلاله لأمواله وسيطرته على حساباتها البنكية .

وأشار المحامي بيومي مصطفى إلى أنه لن يتواصل مع المسربين إلا عن طريق القضاء والمحاكم وذلك بطريقة وشكل قانوني وليس عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف أن موكله حسين حبيب أكد على أن التسجيل منقوص وأنه كان طويلا ولكن تم اقتطاع أجزاء منه .