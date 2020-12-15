نشر الإعلامي المصري ” رامي رضوان ” صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في أحدث ظهور له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا منذ أيام .

وكشف رامي رضوان في تعليقه على الصورة عن تعافيه وشفائه من الفيروس بعد إجرائه للمسحة التي جاءت نتيجتها سلبية مقدما الشكر لكل من توجه له بالدعاء بالشفاء وكل من سأل عليه واهتم به .

فكتب قائلا : ” المسحة سلبية والحمد لله .. الرضا والدعاء والعلم مفاتيح الشفاء بإذن الله من أي عليل .. مش قلتلكم هخلص عليه بس الحقيقة مش جدعنة مني .. أنا بفضل ربنا صمدت نفسيا وكنت راضي بقضاء الله إنما الشفاء بعد فضل ربنا الكبير يأتي فضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم ” .

وتابع : ” من الأهل والأصدقاء والجمهور العظيم اللي ربنا يبارك لي فيه وفي كل من دعا حتى في السر .. أمطرتوني وأسعدتوني وشرفتوني بدعائكم ورسائلكم وحبكم وخوفكم .. شكرا لحضراتكم جميعا .. مشاعركم الجميلة على راسي .. أنا الحمد لله بخير وزي الفل .. ربنا كرمني من واسع ” .

وأضاف رامي رضوان : ” ولكل من سأل ولكل من أكرمني برسائل تشجيع للعودة راجع لحضراتكم بإذن الله يوم الأربعاء في مساء dmc .. يا رب اللهم باعد بين الجميع وأي عليل و مكروه وأكتب اللهم الشفاء العاجل لكل مريض وأنعم على كل إنسان بالرضا والصبر في الشدائد .. حفظكم الله جميعا ” .