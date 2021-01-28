أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في منشور لها عن شفائه من فيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد إجرائه للمسحة الخامسة الخاصة بالفيروس والتي جاءت نتيجتها سلبية .. ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة ليستكمل مرحلة ما بعد الشفاء في منزله .

وجاء في المنشور : ” الحمد لله تعالي .. بعد المسحة الخامسة تعافي الإعلامي وائل الإبراشي من كورونا ” .

وحرصت زوجة وائل الإبراشي من خلال صفحته الرسمية على توجيه الشكر لمتابعيه ومحبيه على سؤالهم عنه ودعائهم له بالشفاء طوال الفترة الماضية .

فكتبت قائلة : ” الحمد لله الذي أتم نعمته علينا بشفاء الإعلامي وائل الإبراشي .. ومن كل قلبي أشكر محبي ومتابعي وائل لدعواتهم الصادقة ” .