كشف الدكتور ” محمد عوض تاج الدين ” مستشار الرئيس المصري للشئون الصحية في مداخلة هاتفية لبرنامج ” مساء dmc ” عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي ” وائل الإبراشي ” والذي كان قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أشهر ثم تعافى منه ولكنه مازال يعاني من مضاعفاته وآثاره حتى الآن .

فقال الدكتور محمد عوض تاج الدين أن وائل الإبراشي لم يسترد حالته الطبيعية إلى الآن حيث يعاني من مشكلات بالرئتين .. مضيفا : ” حالة وائل الإبراشي تتحسن ونتمنى أن تكون الحالة أفضل في الأيام المقبلة ” .

وأشار مستشار الرئيس للشئون الصحية إلى أن التليفات في الرئتين الناجمة عن الالتهابات الرئوية تحدث مع فيروسات كثيرة وليس فيروس كورونا فقط .. وأن إصابة بعض الحالات بتليف رئوي يتوقف على قوة مناعة الرئتين أو مناعة الجسم بشكل عام وتأثير الفيروس عليهما .