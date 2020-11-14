نشر الداعية الشهير الشيخ ” عائض القرني ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعلن من خلالها عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد .

والذي كان قد تم الإعلان عن إصابته به منذ 20 يوما وتم نقله إلى مستشفى الحبيب بحي الريان في مدينة الرياض عقب تدهور حالته الصحية .

وكتب عائض القرني في تغريدته قائلا : ” أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام ” .

وتابع : ” أشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء .. حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه .. أُحبّكم .. عائض القرني ” .

أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء،

ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام،

وأشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء،

حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه،

أُحبّكم #عائض_القرني — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) November 13, 2020