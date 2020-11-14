نشر الداعية الشهير الشيخ ” عائض القرني ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعلن من خلالها عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد .
والذي كان قد تم الإعلان عن إصابته به منذ 20 يوما وتم نقله إلى مستشفى الحبيب بحي الريان في مدينة الرياض عقب تدهور حالته الصحية .
وكتب عائض القرني في تغريدته قائلا : ” أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام ” .
وتابع : ” أشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء .. حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه .. أُحبّكم .. عائض القرني ” .