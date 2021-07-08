كشف المتحدث بإسم الفاتيكان في بيان له عن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان بعد إجرائه لعملية جراحية فى الأمعاء يوم الأحد الماضى .

فأشار ” ماتيو برونى ” إلى أن البابا فرنسيس كان قد تعرض لإرتفاع في درجة حرارته الليلة الماضية من جراء العملية التي خضع فيها إلى تخدير عام وأجرى عدد من الفحوصات الطبية .

وقال : ” فى المساء أصيب البابا بارتفاع مؤقت فى درجة الحرارة وخضع هذا الصباح لفحص والتقطت صور للصدر والبطن ولم تكشف النتائج عن أى مشاكل أو مضاعفات ” .

وفي وقت سابق كان قد صرح الفاتيكان بأن البابا فرنسيس سيقضي حوالي 7 أيام في المستشفى في حالة عدم حدوث مضاعفات .