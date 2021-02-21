كشفت صحيفة ” القبس ” الكويتية عن تطورات جديدة في القضية المعروفة إعلاميا في دولة الكويت بقضية ” غسيل أموال المشاهير ” .

حيث أشارت الصحيفة في تقرير لها بأن غالبية المشاهير المتهمين في القضية،استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير أصلية ومؤرخة وأن مصدر أموالهم لا يحمل شبهات ويعملون وفقا لضوابط قانونية .

فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية حتى الآن .

ونقلت صحيفة القبس وفقا لمصادر مطلعة أن القضية تتجه إلى أن تكون عبارة عن جنحة وليست جريمة غسيل أموال .. وأن القرار الرسمي بالإحالات في تلك القضايا سيتم توقيعه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل .

وأضافت أنه من المرجح أن يتم تحويل 3 متهمين فقط إلى محكمة الجنايات حيث لا تزال النيابة العامة تدرس حيثياتها الدقيقة فيما تتجه القضايا الأخرى إلى الحفظ .

يذكر أن قضية غسيل أموال المشاهير في الكويت بدأت منذ عدة أشهر حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل الأموال ليتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة .

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم بكفالات مالية بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها .