كشفت وكالة الأنباء الأردنية ” بترا ” عن تأييد محكمة التمييز في الأردن اليوم الثلاثاء للأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـقضية ” فتى الزرقاء ” من جانب محكمة أمن الدولة .

فجاء عن الوكالة أن محكمة التمييز قررت رد جميع التمييزات المقدمة في قضية فتى الزرقاء وأيدت ما جاء في القرار المميز التي صادقت عليه في 15 من شهر يونيو الجاري.

والذي تضمن الحكم بالإعدام شنقا على 6 متهمين في القضية بالإضافة إلى أحكام أخرى بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت ما بين 10 إلى 15 عاما .

يذكر أن قضية فتى الزرقاء تعود إلى شهر أكتوبر من العام الماضي حيث تعرض فتى يدعى ” صالح حمدان ” إلى الخطف على يد المتهمين ثم قاموا ببتر يديه وفقأوا إحدى عينيه وألقوه في منطقة خالية شرق مدينة الزرقاء .