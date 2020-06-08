قرر قاضي المعارضات بمحكمة العباسية قبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع ” حنين حسام ” المعروفة بإسم فتاة التيك توك .

وتقرر إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك بعد 48 يوما من القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق والفجور .

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط حنين حسام لبثها فيديو على أحد برامج التواصل الاجتماعى تحرض فيه على الفسق والفجور .

حيث دعت من خلاله الفتيات للمشاركة فى مجموعة إلكترونية أسمتها ” الوكالة ” والتي أسستها عبر تطبيق تيك توك .

لتذيع الفتيات فيها بثا مباشرا لهن متاحا للكافة مشاهدته والتعارف والتحدث إلى متابعيه من الرجال مقابل حصولهنّ على أجور بالدولار الأمريكى تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث .

وتعالت بعد ذلك المطالبات على مواقع التواصل الإجتماعي بالتحقيق مع حنين حسام .. فأمر النائب العام بالتحقيق فى الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها .