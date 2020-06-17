قضت المحكمة الإقتصادية في مصر اليوم الأربعاء قرارها بتأجيل جلسة إعادة محاكمة ” محسن السكري ” المتهم بقتل الفنانة ” سوزان تميم ” وغسيل الأموال.

وذلك إلى جلسة يوم التاسع عشر من شهر يوليو المقبل .. على أن يتم استمرار حبس المتهم .

وكانت قد أحالت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس القضية للمحكمة الاقتصادية .

وطلب دفاع محسن السكري المحامي ” محمد عزت ” إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة مبررا طلبه بأن الإحالة وجوبية فلا داع لاستمرار حبسه على ذمة القضية .

بالإضافة إلى مطالبته بمناقشة شهود الإثبات وقدم طلب بضم خطاب من البنك المركزي يفيد بتاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم ببنك Hsbc .

إلا أن النيابة العامة ردت على دفاع السكري بطلب استمرار حبس المتهم لحين الفصل في الدعوى .