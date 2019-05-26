تطور لافت.. الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما!

نشر الأمير محمد بن خالد بن طلال مقطع الفيديو لأخيه ظهر فيه وهو يحرك رأسه بطريقة لافتة بعد نحو 14 عامًا على دخوله في غيبوبة تامة.

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ويظهر في الفيديو الأمير الوليد يستجيب فيما يبدو لتجربة طبية، إذ قام بإمالة رأسه نحو اليسار بحركة واضحة قبل أن يعيده لوضعه السابق.

وعلق الأمير محمد بن خالد بن طلال على الفيديو: ”ركزوا على تحريك الوليد لرأسه من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين… هذي رابع مره اليوم… اللهم لك الحمد والشكر… يا أرحم الراحمين“.

كما قامت الأميرة ريما بن طلال بنشر نفس الفيديو وعلقت على التطور اللافت في صحة ابن أخيها: ”الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر“.

ويبلغ الأمير الوليد بن خالد الذي يحمل اسم عمه رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال، من العمر 30 عامًا، عاش منها 16 عامًا طبيعية، قبل أن ينتهي به حادث مروري إلى غيبوبة تامة.