تصدر الناشط السعودي علي العيسى، الشهير باسم ابو الفدا، منصات التواصل الاجتماعي في المملكة بعد حديثه عن رفض اهل حبيبته له بسبب وضعه المادي قبل الشهرة.

وقال ابو الفدا، في حوار مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، ردا على سؤال عن سبب لعنه الحب في فيديوهاته “والله الحب ضيعني فأنا حبيت وابتليت”.

وتابع ابو الفدا راويا قصته بتأثر قائلا “القصة كنت احب كأي انسان بس لما دزيت امي عشان تخطب ما عطوني قالوا وضعه المادي صعب”.

واضاف ابو الفدا ان هذه القصة حدثت منذ سبع سنوات ولكنها ما زالت تؤثر فيه وقال “قلت لأمي تكلمي قبل ما تروح ولكن لما تكلمت ما عطوها خلاص يعني الصدمة شوى تاكل في الواحد”.

واكد ابو الفدا انه لم يستطع ان يحب فتاة اخرى من بعدها وقال “خلاص كل شي ضاع وش يسوي الواحد ابتلينا”.

وقد تعاطف الكثيرين مع ابو الفدا بعد تداول الفيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “مسكين واضح الحزن من صوته” و “متعاطف جداً معه ، لكنّ الحبّ لحاله م يوكّل عيش” و “يعمريييي ودي اضمه واواسيه كسر خاطري الله يعوضه”.

#فيديو

"علي العيسى" المشهور بشخصية #أبو_الفدا:

واحد من الشباب يقول إني واحد تافه، ولا يعرف إني اضطررت إلى العمل في بيع الحطب والعصير رغم أني عندي شهادات.. فقط بسبب ظروفي.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/CR87EfsAIs — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 19, 2020

وعن وضعه قبل الشهرة، قال أنه كان يعمل في بيع عصير البرتقال قبل ان يبدأ عملا اخر في شركة هندسية ثم عاد لبيع العصير بعد فصله من الشركة كاشفا انه كان يحصل على 50 ريال في اليوم.