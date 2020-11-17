كشفت وكالة رويترز عن تعرض شاحنة لنقل بضائع شركة آبل إلى السرقة من جانب مجموعة من اللصوص والتي تصل قيمتها إلى 6.6 مليون دولار .

وتعود تفاصيل الحادثة وفقا لتصريحات الشرطة البريطانية إلى استهداف اللصوص للشاحنة أثناء مرورها على الطريق المؤدي إلى نورثهامبتوناشير وقاموا بتقييد سائق الشاحنة وحارس الأمن وتركوهم وراءهم قبل أن يأخذوا الشاحنة إلى منطقة قريبة من مكان الحادث .

وأضافت الشرطة إلى أن اللصوص لم يستخدموا أي أسلحة خلال عملية السرقة على الرغم من تعرض السائق وحارس الأمن لبعض الجروح الطفيفة .

ولم تكشف حتى الآن الشرطة البريطانية عن عدد المجرمين الذين شاركوا في حادث السرقة .