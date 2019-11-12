تعرض فرقة موسيقية لهجوم بالسكين على المسرح في موسم الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض فرقة استعراضية لهجوم بالسكين خلال تقديمها عرضا في حديقة الملز ضمن فعاليات موسم الرياض مساء أمس .

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة الاعتداء حيث هاجم شخصين يحملان سكين أفراد الفرقة خلال تواجدهم على المسرح .

الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من أفراد الفرقة ومن هاجموها وسادت حالة من الرعب بين أعضاء الفرقة والجمهور الحاضر .

وخرج المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في الرياض ” ياسر الجلاجل ” ببيان تعليقا على الحادث كشف من خلاله عن وقوع حالات تم طعنها بالفعل وتعرضوا لجروح سطحية ونقلت إلى المستشفيات و حالتهم الصحية مستقرة .

وأشار إلى أن فرقة الهلال المحيطة بالمنطقة تلقت بلاغا من أحد منظميها بوقوع الحادث وتمت مباشرته بنقل حالتين عن طريقهما ومثلهما عن طريق وزارة الصحة إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز .

وأكدت وسائل إعلام سعودية أن شرطة الرياض تمكنت من إلقاء القبض على مقيم عربي ” يمني الجنسية ” يبلغ من العمر 33 عاما وجدت بحوزته السلاح المستخدم في الهجوم وهو السكين الذي تم استخدامه في طعن رجلين وامرأة من أعضاء الفرقة الاستعراضية .

يذكر أن هذا العرض كان ضمن فعاليات فنية وترفيهية وثقافية تقام في منطقة الرياض ضمن فعاليات ” موسم الرياض ” الذي بدأت فعالياته فيالحادي عشر من شهر أكتوبر الماضي ويستمر حتى ديسمبر المقبل .