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تعرفوا على أقوى جواز سفر لعام 2020

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جواز سفر

تتصدر ​اليابان​ مؤشر “هينلي” العالمي، الذي يقيّم جوازات السفر وذلك لانها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم، من دون الحصول على تأشيرة مسبقاً
وتحتل ​سنغافورة​ المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم ​كوريا الجنوبية​ وألمانيا في المركز الثالث، إذ أنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة.
أما فنلندا فتعادلت مع إيطاليا في المرتبة الرابعة، بينما احتلت ​إسبانيا​، و​لوكسمبورغ​، والدنمارك المرتبة الخامسة.

واحتلت كلا من السويد و​فرنسا​ المرتبة السادسة، أما الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة تعادلتا بحصولهما على المركز الثامن.

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