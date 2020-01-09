تعرفوا على أقوى جواز سفر لعام 2020

تتصدر اليابان مؤشر “هينلي” العالمي، الذي يقيّم جوازات السفر وذلك لانها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم، من دون الحصول على تأشيرة مسبقاً
وتحتل سنغافورة المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا في المركز الثالث، إذ أنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة.
أما فنلندا فتعادلت مع إيطاليا في المرتبة الرابعة، بينما احتلت إسبانيا، ولوكسمبورغ، والدنمارك المرتبة الخامسة.
واحتلت كلا من السويد وفرنسا المرتبة السادسة، أما الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة تعادلتا بحصولهما على المركز الثامن.