انضمت كلا من الإعلامية ” هبة الإباصيري ” والإعلامية ” إيناس عز الدين ” إلى طاقم برنامج ” الستات مايعرفوش يكدبوا ” ابتداءا من حلقة اليوم السبت إلى جانب الفنانة ” منى عبد الغني ” .

وذلك بعد إعلان الإعلاميتان ” مفيدة شيحة ” و ” سهير جودة ” في الأيام الماضية عن انتهاء مسيرتهما من تقديم البرنامج .

فقالت مفيدة شيحة في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك : ” بعد 10 سنين من النجاح وداعا cbc .. وداعا الستات مايعرفوش يكذبوا .. وإلى لقاء ” .

فيما كتبت سهير جودة : ” رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت .. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2021 ” .