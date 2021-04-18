حصدت صورة ” العناق الأول ” التي تم التقاطها بعدسة المصور الدنماركي ” مادس نيسن ” على لقب الصورة الصحفية العالمية لعام 2021 .

وحظيت هذه الصورة على إهتمام لجنة التحكيم في منظمة ” World Press Photo ” لما تضمنته وعكسته من مشاعر مؤثرة .

حيث توثق الصورة التي التقطها مادس نيسن في الخامس من شهر أغسطس لعام 2020 لحظة عناق ممرضة برازيلية تدعى ” آدريانا سيلفا دا كوستا ” لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عاما وتدعى ” تدعى روزا لويزا ” في إحدى دور الرعاية المحلية .

فتظهر الممرضة وهي تعانق السيدة المسنة من خلال ستاراً شفافاً من البلاستيك بفتحات لليدين ليستطيع من هم على طرفيها تبادل العناق والتي توفر الوقاية من فيروس كورونا .