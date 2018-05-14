تعرف على العلا… العاصمة الاثرية والوجهة السياحية الجديدة في السعودية

يعمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030 على المزيد من الانفتاح في المملكة وجعلها وجهة سياحية أيضا. وفي هذا الإطار سيصبح بإمكان السياح مستقبلا زيارة المنطقة الأثرية في واحة العلا القديمة شمال غرب البلاد.

وقد بثت العربية تقريرا عن العلا تحت عنوان “العلا كنز الحضارات” سلط الضوء على جمالية الموقع واهميته التاريخية.

كانت العلا في العصور القدمية محوراً مهما لمختلف طرق التجارة. وتقع المدينة في منطقة مليئة بالمواقع الأثرية.

وقد تم إدراج الموقع الأثري مدائن صالح بالقرب من العلا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ سنة 2008. ففي هذه المنطقة تم نحت 111 مقبرة ضحمة باستخدام الحجر قبل ألفي سنة.

المنطقة كانت موطنا للأنباط، الذي اشتهر بالتجارة هنا في طريق البخور. كما أنهم اشتهروا بمهاراتهم في الزراعة والري. كان الأنباط خبراء في الهيدروليك وشيدوا ينابيع اصطناعية لا حصر لها في هذه المنطقة، التي أصبحت شبه جافة اليوم.