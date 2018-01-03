تعرف على تردد قناة Dubai One الجديد تلفزيون

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قررت إدارة قنوات “دبي الفضائية” تغيير تردد قناة Duabi One الخاص بالأفلام والبرامج الأجنبية على النايل والعرب سات.

وأصبح تردد القناة عبر النايل سات هو :

التردد 12418، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 2700، معامل التصويب 3/4

أما تردد القناة عبر العرب سات هو :

التردد 12130، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 2700، معامل التصويب 3/4

قناة Dubai One هي قناة تلفزيونية إماراتية ناطقة باللغة الإنجليزية مع الترجمة باللغة العربية أسفل الشاشة والقناة متخصصة في عرض الأفلامK البرامج الترفيهية وأيضاً المسلسلات الدرامية والكوميدية، بالإضافة للبرامج الحوارية والنشرات الفنية.