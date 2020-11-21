توجت ” دانييلا إلسا نيكولاس ” الشابة اللبنانية صاحبة ال 28 عاما ليلة أمس ملكة جمال تشيلي لعام 2020 في الحفل الذي أقيم في استوديو ” ميدياميكس تي في ” في سانتياغو .

وذلك بعد تغلبها على سبعة مرشحات في التصفيات النهائية .. وكان قد تم إختيار الثماني متأهلات للتصفيات النهائية من بين 17 لنصف النهائي .

وفي نهاية الحفل فازت دانييلا بلقب ملكة جمال تشيلي 2020 لتمثيل هذا البلد في ملكة جمال الكون فيما توجت أنيتا ماريا روخاس من لا فلوريدا بلقب نوسترا أمريكا اللاتينية تشيلي .

كما فازت دانييلا إلسا نيكولاس بجائزة خاصة فقد اختارها المصور العالمي الشهير ” فاضل بريشا ” للفوز بجائزة Miss Photogenic .