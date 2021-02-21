خرج المهندس ” روبرت زوبرين ” رئيس ” جمعية المريخ ” بتصريحات له كشف من خلالها عن الموعد المحتمل لتواجد الناس على كوكب المريخ .

حيث أشار روبرت زوبرين إلى أن تواجد الناس على المريخ سيكون ممكنا بحلول نهاية العقد وستظهر أول مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة مع حلول عام 2100 .

فقال : ” بحلول عام 2026 أو 2028 سيكون قادرا على إرسال سفن ستارشيب مع شحنات أو مهام آلية إلى المريخ والبدء فقط في البناء الآلي للقاعدة ” .

وتابع زوبرين : ” كلما زاد عدد الأشخاص الذين يسافرون إلى المريخ ويولدون على سطح المريخ زادت سرعة توسعنا وأصبحنا مدينة بحلول عام 2070 أو أكثر من مليون مدينة أو حتى أكثر بحلول عام 2100 ” .

وأضاف أنه في حاجة إلى إعداد مختص وشامل لمحطات توليد الطاقة وأنظمة لتوليد الوقود من الأكسجين والمياه المريخية من أجل إرسال الناس إلى الكوكب الأحمر بكميات كبيرة .