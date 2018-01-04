تعلمي كيفية قص الشعر في المنزل بطريقة إحترافية صبايا

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يشكّل #قصّ_الشعر واعتماد تسريحة جديدة إحدى أفضل الوسائل للحصول على إطلالة متجددة. ولكن هل تعلمين أنه يمكنك قصّ شعركِ بنفسك دون اللجوء إلى خدمات صالون التجميل في هذا المجال؟ يكفي توفر الأدوات اللازمة والتقيّد ببعض النصائح البسيطة للحصول على النتيجة المرجوة.

– الأدوات اللازمة:

• مقصّ مخصص لقصّ الشعر.

• مشط يتميّز بأسنانه الرفيعة.

• عبوة بلاستيكيّة بخّاخة تحتوي على ماء لترطيب الشعر.

• مجموعة من المشابك لرفع الشعر.

– الطريقة الصحيحة:

• للحصول على أفضل النتائج، بللي شعركِ من خلال ملء العبوة البخّاخة بالماء وترطيب شعركِ ثم تسريحه جيداً باستخدام #المشط.

• احرصي على أن يكون شعركِ نظيفاً قبل قصّه، وتذكّري أن شعركِ مبلل مما يعني أنه أطول من الجاف، وأنه عندما يجفّ سيبدو أطول قليلاً مما هو عليه في مرحلة القصّ.

• اعتمدي تقنيّة القصّ التدريجي من خلال قصّ القليل من الأطراف في المرحلة الأولى، وعند الرغبة بتقصيره أكثر يمكنكِ قص المزيد منه في مرحلة ثانية. فالقصّ المتدرج سوف يسمح لكِ بالحصول على النتيجة المرجوة وتجنّب المفاجآت السيئة في هذا المجال.

• قسّمي شعركَ إلى 4 أجزاء: الجزء الأمامي أي الغرّة، الجزء الجانبي الأيمن، الجزء الجانبي الأيسر والجزء الخلفي. وقومي بتثبيت الجزء الأمامي والجانبين بمشابك بل أن تبدأي بقصّ الجزء الخلفي.

• لتسهل عملية قصّ الجزء الخلفي من الشعر قومي برفع #خصلة صغيرة وأنت تمسكين بها بين أصابعكِ، ثمّ ابدأي بقصّ الأطراف دون شدّ خصلات الشعر.

• قومي بتمشيط خصلة الشعر التي تقصّينها في كل مرة تستخدمين فيها المقصّ، فذلك بسمح لكِ بمعرفة الطول الحقيقي الذي بقي لكِ كي تقصّيه.

• عند الانتهاء من قص جميع خصلات الجزء الخلفي يمكنكِ الانتقال إلى الجزء الجانبي الأيمن ثم الأيسر واتركي الغرة للنهاية.

• لقصّ الغرة على طريقة الخبراء في هذا المجال، لفيّها بشكل دائري ثمّ قصّيها على مستوى الأنف لتجنّب أن تكون قصيرة جداً وتصبح صعبةً في التصفيف.