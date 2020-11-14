أجرى رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” مقابلة مع شبكة ” سي إن إن العربية ” لبرنامج ” شربل يستقبل ” يوم أمس الجمعة .

وخلال اللقاء علق نجيب ساويرس على الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام التي تم تداولها مؤخرا وتصريحات الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” حولها .

فقال ساويرس إنه أسئ فهم تصريحات ماكرون بشأن الدين الإسلامي وإنه كان يتحدث عن ممارسة الحريات المطلقة ولم يقل أن الرسومات المسيئة للنبي محمد أعجبته ويدعمها .

وتابع رجل الأعمال المصري مهاجما الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” ومتهما إياه باستغلال تصريحات ماكرون قائلا : ” استفاد من تصريحات ماكرون وحاول أن ينصّب نفسه من خلالها أنه حامي للإسلام ” .

وأضاف : ” أردوغان لديه طموحات ليصبح الإمبراطور العثماني الجديد للمنطقة .. وهو يتسبب في فوضى كبيرة للغاية في المنطقة بالإضافة إلى ما يفعله بالاستكشافات في البحر المتوسط ومحاولة سرقة النفط والغاز اليوناني ” .

وأشار نجيب ساويرس في حديثه إلى أنه يتوقع أن عدم استمرار الرئيس التركي في منصبه لأنه تسبب في انهيار اقتصاد بلده وبدد أمواله .