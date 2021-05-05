خرجت ” جنيفر غيتس ” الإبنة الكبرى لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي ” بيل غيتس ” بمنشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام علقت من خلاله على إعلان والديها إنفصالهما بعد زواج دام لمدة 27 عاما وأثمر عن 3 أبناء .

فكتبت جنيفر قائلة : ” الكثيرون منكم سمعوا بنبأ إنفصال والديّ .. لقد كانت فترة زمنية صعبة لعائلتنا بأكملها .. لن أعلق شخصيا على أي أمر يتعلق بالانفصال لكن أرجو أن تعلم أن كلماتك اللطيفة ودعمك يعني العالم كله بالنسبة لي ” .

وأشارت إبنة بيل غيتس إلى أنها ما زالت تتعلم أفضل وسيلة لدعم عملها وعواطفها وكذلك أفراد الأسرة في هذا الوقت .