نشرت ” الملكة رانيا ” ملكة الأردن منشورا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله على الجريمة البشعة التي شهدتها محافظة الزرقاء الأردنية يوم الثلاثاء الماضي .

حيث تم خطف طفلا يبلغ من العمر 16 عاما من جانب مجموعة من المجرمين الذين قاموا ببتر يديه وفقء إحدي عينيه ورميه في الشارع بدافع الثأر .

فكتبت الملكة رانيا قائلة : ” كيف نعيد لك ما أنتزعه المجرمون .. وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك ؟ .. كيف نحمي أبنائنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع ؟ جريمة قبيحة بكل تفاصيلها ” .

وتابعت : ” قلوبنا معك فأنت إبن كل بيت أردني .. وأضم صوتي إلى الأصوات التي تنادي بأشد العقوبات لمرتكبيه ” .

وكان العاهل الأردني الملك ” عبد الله الثاني ” قد تفاعل مع هذا الحادث البشع ووجه بتوفير العلاج اللازم للطفل الضحية .. وأكد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع .