علقت الملكة ” رانيا ” زوجة العاهل الأردني الملك ” عبد الله الثاني ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر على حادث مستشفى السلط الحكومي الذي أسفر عن وفاة 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد نتيجة إنقطاع الأكسجين عنهم .
وكتبت الملكة رانيا في تغريدتها معربة عن حزنها واستيائها من الأمر : ” ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة .. إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره .. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان ” .
وأثار هذا الحادث حالة غضب عارمة في الأردن وتصدر هاشتاج ” مستشفى السلط ” التريند على مواقع التواصل الاجتماعي .
وفي أعقاب الواقعة أعلن وزير الصحة الأردني ” نذير عبيدات ” استقالته فقال : ” قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسئولية الأخلاقية لما جرى في مستشفى السلط ” .
فيما وجه رئيس الوزراء الأردني ” بشر الخصاونة ” بإجراء تحقيق فوري في حادثة إنقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الذي يقع غرب العاصمة الأردنية عمان .