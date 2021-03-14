علقت الملكة ” رانيا ” زوجة العاهل الأردني الملك ” عبد الله الثاني ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر على حادث مستشفى السلط الحكومي الذي أسفر عن وفاة 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد نتيجة إنقطاع الأكسجين عنهم .

وكتبت الملكة رانيا في تغريدتها معربة عن حزنها واستيائها من الأمر : ” ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة .. إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره .. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان ” .

وأثار هذا الحادث حالة غضب عارمة في الأردن وتصدر هاشتاج ” مستشفى السلط ” التريند على مواقع التواصل الاجتماعي .

وفي أعقاب الواقعة أعلن ​وزير الصحة الأردني ” ​نذير عبيدات ” استقالته فقال : ” قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسئولية الأخلاقية لما جرى في مستشفى السلط ” .

فيما وجه رئيس الوزراء الأردني ” بشر الخصاونة ” بإجراء تحقيق فوري في حادثة إنقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الذي يقع غرب العاصمة الأردنية عمان .

ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة… إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان. — Rania Al Abdullah (@QueenRania) March 13, 2021