حل الإعلامي ” تامر أمين ” ضيفا مع الإعلامية ” أميرة بدر ” في برنامجها ورا الشمس المذاع على قناة الشمس .

وبسؤال تامر أمين خلال الحلقة حول ما قاله عنه كلا من الراقصة ” سما المصري ” والراقصة ” دينا ” المطرب الشعبي ” سعد الصغير ” عن تواجده وسهره في الكباريهات .

أجاب أن الهدف من تلك التصريحات كان من أجل تشويه سمعته مشيرا إلى أنه يسهر في أماكن عامة يتواجد بها صفوة المجتمع وأكثر الأشخاص احتراما في مصر على حد قوله .

وأكد تامر أمين على أنه لم يشرب الخمور أبدا لأنها كبيرة من الكبائر ومعصية لله وعندما يذهب إلى أماكن السهر يشرب مشروبات الطاقة .. وأنه قد يصطحب زوجته إلى هذه الأماكن برفقة بعض الأصدقاء .