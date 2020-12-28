خرجت ” نورهان جمال ” خطيبة محمود شاهين السابقة إبن شقيق الفنانة ” إلهام شاهين ” بمنشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في تعليقها على ما يرسله لها المتابعون من صور وفيديوهات لخطيبها السابق والفنانة ” هنا شيحة ” .

والتي أثير خلال الفترة الأخيرة وجود علاقة عاطفية بينهما بعد ظهورهما معا في مناسبات وأماكن مختلفة آخرها في عيد ميلاد هنا شيحة .

وطلبت نورهان جمال من متابعيها عدم إرسال الصور والفيديوهات لها وأكدت على أن علاقتهما انتهت وأنه تم فسخ خطوبتهما منذ فترة .

وتضمن المنشور صورة لمحمود شاهين وخطيبته السابقة التي كتبت في تعليقها عليها قائلة : ” أنا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده بس بجد زاد عن حجمه .. أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا ” .

وتابعت : ” الحياة قسمة ونصيب وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة .. كل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة وما زال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي لإني أعتبرهم عائلتي الثانية .. أتمني التوفيق للجميع ” .